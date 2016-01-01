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    Кулибали: «Не знаю, останусь ли в «Наполи». Думаю, да»

    Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали ответил на вопрос о своем будущем.

    «Я не знаю [останусь ли в «Наполи»]. Думаю, да. Но я должен сыграть на Кубке Африки и потом вернуться в Неаполь. Все говорят обо мне, но я говорю только о Сенегале, потому что это моя цель. Я хочу достичь чего-то крупного с Сенегалом.

    Я расслаблен, хочу сосредоточиться на Кубке Африки, после этого вернуться в Неаполь, и тогда мы посмотрим, что произойдет», – сказал Кулибали.

    • Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.
    • Футболистом интересуются «МЮ», «Ман Сити», «Реал»», «Ювентус» и «ПСЖ».
    • По данным итальянских СМИ, «Манчестер Юнайтед» [Corriere dello Sport] и «Манчестер Сити» [La Gazzetta dello Sport] готовы заплатить по 95 миллионов евро за Кулибали. Он может стать самым дорогим защитником в мире.

    Источник: beIN Sport

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      GSmall 23 минуты назад

      Самый жесткий центр обороны у Сенегала .Кулибали+Салиф Сане.Это жесть

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