Кулибали: «Не знаю, останусь ли в «Наполи». Думаю, да»

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не знаю [останусь ли в «Наполи»]. Думаю, да. Но я должен сыграть на Кубке Африки и потом вернуться в Неаполь. Все говорят обо мне, но я говорю только о Сенегале, потому что это моя цель. Я хочу достичь чего-то крупного с Сенегалом.

Я расслаблен, хочу сосредоточиться на Кубке Африки, после этого вернуться в Неаполь, и тогда мы посмотрим, что произойдет», – сказал Кулибали.