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    Глушаков – о драке с Широковым на Евро-2016: «Все накопилось. Бил одного, попал в другого»

    Бывший полузащитник «Спартака», игрок сборной России Денис Глушаков рассказал о подробностях драки с экс-хавбеком национальной команды Романом Широковым после матча со Словакией на Евро-2016.

    На турнире россияне под руководством Леонида Слуцкого заняли последнее место в своей группе.

    – Когда дрались в последний раз?

    – На Евро-2016.

    – Это та история с очередными тайнами?

    – Об штангу кто ударился? Бил одного, попал в другого. Так получается. Потому что, Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, подтолкнул, и получил другой.

    – В итоге досталось Мамаеву.

    – Да.

    – Что вы не поделили с Широковым?

    – Были конфликты какие-то. Так просто, разговоры ни о чем были. О игре, о жизни, о командах. Он тогда перешел в ЦСКА, все накопилось.

    Источник: YouTube-канал «Макарена»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6882

      alex1951 17 минут назад

      Это так по-русзки, футбол нах,а по морде ,это самое то! Слуцкий во всем виноват !
      Это его воспитание!............а все эти глушаки,широкавы и др. ,это мусоор!

      -1
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      Рейтинг: +468

      Сергей Александрович 22 минуты назад

      Да их всех за такую игру отшлёпать надо !

      1
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      Рейтинг: +538

      Ауторитетный экспэрт мамо 1 час назад

      ...но, попало такой же м/рази, как и сам ромашка, есь)))...короче, норм попал)))

      2
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      Рейтинг: +573

      Taps 1 час назад

      "Бомбардир", хватит пиарить мерзкого, гнилого Глушака !

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