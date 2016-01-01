Глушаков – о драке с Широковым на Евро-2016: «Все накопилось. Бил одного, попал в другого»

Бывший полузащитник «Спартака», игрок сборной России Денис Глушаков рассказал о подробностях драки с экс-хавбеком национальной команды Романом Широковым после матча со Словакией на Евро-2016.

На турнире россияне под руководством Леонида Слуцкого заняли последнее место в своей группе.

– Когда дрались в последний раз?

– На Евро-2016.

– Это та история с очередными тайнами?

– Об штангу кто ударился? Бил одного, попал в другого. Так получается. Потому что, Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, подтолкнул, и получил другой.

– В итоге досталось Мамаеву.

– Да.

– Что вы не поделили с Широковым?

– Были конфликты какие-то. Так просто, разговоры ни о чем были. О игре, о жизни, о командах. Он тогда перешел в ЦСКА, все накопилось.