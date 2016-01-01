Goal: на этой неделе Ван-Биссака пройдет медосмотр в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки – 55 миллионов

Правый защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации Goal, на этой неделе 21-летний футболист пройдет медосмотр в «МЮ». Как сообщалось ранее, сумма сделки составит 55 миллионов фунтов стерлингов.

Игрок правый защитник должен прибыть в тренировочный центр «Юнайтед» в Каррингтоне после возвращения из расположения молодежной сборной Англии, в составе которой он выступал на чемпионате Европы U21.

Ван-Биссака станет вторым приобретением «МЮ» этим летом после подписания полузащитника Даниэля Джеймса из «Суонси» за 15 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне англичанин провел за «Кристал Пэлас» 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

Daily Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за 55 миллионов