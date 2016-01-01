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    Goal: на этой неделе Ван-Биссака пройдет медосмотр в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки – 55 миллионов

    Правый защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Goal, на этой неделе 21-летний футболист пройдет медосмотр в «МЮ». Как сообщалось ранее, сумма сделки составит 55 миллионов фунтов стерлингов.

    Игрок правый защитник должен прибыть в тренировочный центр «Юнайтед» в Каррингтоне после возвращения из расположения молодежной сборной Англии, в составе которой он выступал на чемпионате Европы U21.

    Ван-Биссака станет вторым приобретением «МЮ» этим летом после подписания полузащитника Даниэля Джеймса из «Суонси» за 15 миллионов фунтов.

    • В прошлом сезоне англичанин провел за «Кристал Пэлас» 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

    Daily Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за 55 миллионов

    Источник: Goal

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