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    Sport24: в понедельник Мурило прибудет на сбор «Локомотива» в Австрии

    Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило в понедельник, 24 июня, присоединится к команде на сборе летнем предсезонном сборе в Австрии.

    Бразилец перешел в московский клуб в начале этой недели из «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.

    Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что футболист не полетит с «Локомотивом» в Австрию, так как список игроков на сборы уже был утвержден заранее.

    После подписания Мурило Семин дал понять, что клуб не согласовал с ним трансфер защитника.

    Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»

    «Мутко против»: Семин отказался брать Мурило на сбор «Локомотива» из-за Еременко

    Источник: Sport24

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