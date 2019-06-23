Sport24: в понедельник Мурило прибудет на сбор «Локомотива» в Австрии

Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило в понедельник, 24 июня, присоединится к команде на сборе летнем предсезонном сборе в Австрии.

Бразилец перешел в московский клуб в начале этой недели из «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что футболист не полетит с «Локомотивом» в Австрию, так как список игроков на сборы уже был утвержден заранее.

После подписания Мурило Семин дал понять, что клуб не согласовал с ним трансфер защитника.

Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»

«Мутко против»: Семин отказался брать Мурило на сбор «Локомотива» из-за Еременко