TF1: «ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

«Барселона» направила официальный запрос в «ПСЖ» по поводу трансфера нападающего Неймара. По сведениям TF1, французы непреклонны и не намерены отпускать бразильца.

При этом сам спортсмен намерен вернуться в Каталонию и уже оповестил о своем приходе футболистов «Барселоны». Неймар переехал в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.