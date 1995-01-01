TF1: «ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

Неймар капризен,если не продадут,вообще играть перестанет
«Барселона» направила официальный запрос в «ПСЖ» по поводу трансфера нападающего Неймара. По сведениям TF1, французы непреклонны и не намерены отпускать бразильца.
При этом сам спортсмен намерен вернуться в Каталонию и уже оповестил о своем приходе футболистов «Барселоны». Неймар переехал в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.
- Форварду в случае трансфера в Каталонию придется пойти на понижение зарплаты, а также отозвать иск против «Барселоны» о выплате бонуса за продление контракта в 2016 году.
- В пятницу стало известно, что «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо, а «Реал» отказался от идеи подписать игрока.
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