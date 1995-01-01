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    TF1: «ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

    «Барселона» направила официальный запрос в «ПСЖ» по поводу трансфера нападающего Неймара. По сведениям TF1, французы непреклонны и не намерены отпускать бразильца.

    При этом сам спортсмен намерен вернуться в Каталонию и уже оповестил о своем приходе футболистов «Барселоны». Неймар переехал в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.

    • Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.
    • Форварду в случае трансфера в Каталонию придется пойти на понижение зарплаты, а также отозвать иск против «Барселоны» о выплате бонуса за продление контракта в 2016 году.
    • В пятницу стало известно, что «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо, а «Реал» отказался от идеи подписать игрока.

    Источник: TF1

    Частный общефранцузский телеканал, основан в 1935 году. Наиболее популярный домашний телеканал в стране.

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5897

      Asbjorn 1 час назад

      Неймар капризен,если не продадут,вообще играть перестанет

      0
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      Рейтинг: +422

      Tyler_Stark > Asbjorn 33 минуты назад

      Что бы играть, ему, как минимум, надо от вечных травм вылечиться

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      Рейтинг: +3209

      ivan-football-fan > Asbjorn 14 минут назад

      Полагаю, что мозги ему вправить будет не сложно - уж слишком он сильно от бабок зависит, а это перекрыть очень легко)))И не только в ПСЖ, а "на всех напрвлениях", включая рекламу и прочее...
      Будет пылить на полях ПСЖ как миленький.

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