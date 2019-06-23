Орлов: «Кудряшов в «Зените»? Ну, возьмем его, отыграет он год-два. А дальше? Лучше сейчас воспитывать своих молодых»

Комментатор Геннадий Орлов высказал точку зрения относительно возможного перехода в «Зенит» защитника сборной России Федора Кудряшова.

Ранее СМИ сообщили, что 32-летним футболистом интересуются петербургский клуб и «Спартак».

20 июня россиянин покинул «Истанбул Башакшехир», за который выступал в прошлом сезоне.

«Кудряшов хороший футболист, он игрок сборной. Но все-таки он сейчас в Турции играл. Я думаю, уже не надо перегружать возрастом нашу защиту. У нас и так там… С возрастом защитников у нас как-то очень высокие показатели.

Я все-таки считаю, что надо нам молодых. Сейчас взяли Прохина на сбор – центральный защитник, вырос в городе Кириши, замечательный парень. Уже за сборную страны играет, признан лучшим игроком в последнем турнире. Надо опираться на своих. Лучше воспитывать своих сейчас молодых.

А Кудряшов? Ну, возьмем его, предположим, ну отыграет он год-два, а дальше? Нужна же перспектива какая-то. А потом опять кого-то приглашать? Нет, путь должен быть немножко другим.

Конечно, должны быть точечные приглашения, но это должны быть суперигроки, которые будут обучать футболу. Как Халк, как Витсель, как Кришито. Они обучать должны, находясь на футбольном поле, своих партнеров. Невольно. Они передают опыт. Вот так надо приглашать. А Кудряшов? Я не вижу логики в этом», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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