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    AS: «Атлетико» пропишет за Фелиша 350 миллионов отступных. Это больше, чем за Косту и Гризманна

    Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш в ближайшее время должен стать игроком «Атлетико».

    По информации AS, мадридцы хотят прописать в контракте 19-летнего футболиста сумму отступных в размере 350 миллионов евро.

    Это будут самые большие отступные за игрока мадридцев в истории. До этого отступные в 200 миллионов имели Диего Коста и Антуан Гризманн (в случае с французом они с 1 июля снизятся до 120 миллионов). У Тома Лемара – 190 миллионов. Коке, Сауль Ньигес и Витоло имеют отступные 150 миллионов. У перешедшего на днях из «Реала» Маркоса Льоренте – 120 миллионов.

    Ожидается, что «Атлетико» объявит о переходе португальца на следующей неделе.

    • Мадридцы заплатят за Фелиша сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
    • Хавбек станет самым дорогим приобретением испанского клуба в истории.

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1454

      absent32 6 минут назад

      и присыпкой золотой еще так на него посыпте!!!

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