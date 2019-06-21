AS: «Атлетико» пропишет за Фелиша 350 миллионов отступных. Это больше, чем за Косту и Гризманна

Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш в ближайшее время должен стать игроком «Атлетико».

По информации AS, мадридцы хотят прописать в контракте 19-летнего футболиста сумму отступных в размере 350 миллионов евро.

Это будут самые большие отступные за игрока мадридцев в истории. До этого отступные в 200 миллионов имели Диего Коста и Антуан Гризманн (в случае с французом они с 1 июля снизятся до 120 миллионов). У Тома Лемара – 190 миллионов. Коке, Сауль Ньигес и Витоло имеют отступные 150 миллионов. У перешедшего на днях из «Реала» Маркоса Льоренте – 120 миллионов.

Ожидается, что «Атлетико» объявит о переходе португальца на следующей неделе.