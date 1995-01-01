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    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Сочи». Адриано сделал дубль, Гулиев не забил пенальти

    Сегодня, 22 июня, «Спартак» и «Сочи» провели товарищеский матч.

    Победу с разгромным счетом одержала московская команда. Голами в составе красно-белых отметились Луис Адриано (дважды), Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.

    Товарищеский матч

    Спартак (Москва) – Сочи – 7:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Адриано, 23; 2:0 – Бакаев, 32; 3:0 – Ломовицкий, 37; 4:0 – Адриано, 40; 5:0 – Зе Луиш, 60 (с пенальти); 6:0 – Глушенков, 71; 6:1 – Катрич, 75 (с пенальти); 7:1 – Мелкадзе, 90.

    Незабитый пенальти: Гулиев, 63 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +610

      тётя ASYA 6 минут назад


      Товарищеские матчи
      "Спартак" - "Сочи"
      6 - 1
      Л. Адриано 23'
      S. Bakaev 32'
      А. Ломовицкий 37'
      Л. Адриано 40'
      Зе Луиш 60'
      М. Глушенков 71'
      Г. Мелкадзе 90'
      А. Катрич 76'
      Голов 7, а счёт 6

      0
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      Рейтинг: +17167

      Боцман59rus 16 минут назад

      ... и свой дежурный пропустили, как всегда, не оборона, а дырка от ромбика)))

      0
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      Рейтинг: +9688

      sssrspartak > Боцман59rus 8 минут назад

      было 2ошибки один пенальти,который забили нам!а так неплохо вроде!особенно в первом тайме!!

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      Рейтинг: +2143

      Кинстифа 17 минут назад

      начало, как на зимних сборах... Надеюсь повторения не будет

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