Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Сочи». Адриано сделал дубль, Гулиев не забил пенальти

Товарищеские матчи
"Спартак" - "Сочи"
6 - 1
Л. Адриано 23'
S. Bakaev 32'
А. Ломовицкий 37'
Л. Адриано 40'
Зе Луиш 60'
М. Глушенков 71'
Г. Мелкадзе 90'
А. Катрич 76'
Голов 7, а счёт 6
Сегодня, 22 июня, «Спартак» и «Сочи» провели товарищеский матч.
Победу с разгромным счетом одержала московская команда. Голами в составе красно-белых отметились Луис Адриано (дважды), Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.
Товарищеский матч
Спартак (Москва) – Сочи – 7:1 (4:0)
Голы: 1:0 – Адриано, 23; 2:0 – Бакаев, 32; 3:0 – Ломовицкий, 37; 4:0 – Адриано, 40; 5:0 – Зе Луиш, 60 (с пенальти); 6:0 – Глушенков, 71; 6:1 – Катрич, 75 (с пенальти); 7:1 – Мелкадзе, 90.
Незабитый пенальти: Гулиев, 63 – нет.