«Ростов» опроверг наличие переговоров со «Спартаком» по Мирзову

PR-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что клуб ни с кем не ведет переговоры о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

«Ростову» не поступало предложений по Мирзову. Соответственно, и никаких официальных переговоров по этому игроку не ведется», – сказал Штанько.

В пятницу появилась информация, что московский «Спартак» лидирует в гонке за 25-летним футболистом. Утверждалось, что клубы ведут активные переговоры по поводу перехода игрока примерно за 3,5 миллиона евро.