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    «Ростов» опроверг наличие переговоров со «Спартаком» по Мирзову

    PR-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что клуб ни с кем не ведет переговоры о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

    «Ростову» не поступало предложений по Мирзову. Соответственно, и никаких официальных переговоров по этому игроку не ведется», – сказал Штанько.

    В пятницу появилась информация, что московский «Спартак» лидирует в гонке за 25-летним футболистом. Утверждалось, что клубы ведут активные переговоры по поводу перехода игрока примерно за 3,5 миллиона евро.

    • Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
    • За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
    • Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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