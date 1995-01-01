Цорн – о трансфере Понсе: «Переговоры с «Ромой» шли непросто, но для «Спартака» условия сделки были исключительно выгодными»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал комментарии по поводу перехода в московский клуб нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе.

«В первую очередь Эсекьель привлeк нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции. Он хорош в завершении. И важно, что тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которую хочет поставить. Мы сразу отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам. Парень хочет развиваться и расти.

А вот переговоры с «Ромой» шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец – молодой, перспективный игрок. Что касается суммы трансфера, то по договоренности между клубами разглашать условия сделки мы не можем. Но могу отметить, что для «Спартака» они были исключительно выгодными.

Возможно, уже завтра Эсекьель получит игровое время в товарищеском матче с «Сочи». Подписание этого талантливого футболиста – первый шаг в построении обновлeнной команды. Надеемся, что уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в «Спартаке», – сказал Цорн.