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    Черчесов поддержал идею раньше начинать сезон РПЛ

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему нравится идея начинать сезон РПЛ раньше, чем сейчас.

    «Была озвучена идея, и я ее поддержал: почему бы не начинать раньше летом? Почти ведь ничего не изменится. Стартуйте на десять дней раньше, вот и еще под два лишних тура время.

    Я же сам как футболист через все это проходил. Зимой месяц-полтора отдыхаешь, два с половиной готовишься к сезону. Больше играть и больше отдыхать не получается, простая арифметика. 10-12 дней паузы летом достаточно, чтобы восстановиться чисто психологически (физически они устать не успевают, по большому счету) и ничего не растерять. И сборы не надо три месяца проводить, чтобы они в форму вошли», – сказал Черчесов.

    Черчесов: «Не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно»

    Источник: Sport24

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