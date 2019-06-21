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    Черчесов: «Не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к возможному увеличению количества участников РПЛ с 16 до 18 команд.

    – Вы участвовали в заседании рабочей группы по расширению РПЛ. Сергей Прядкин сказал, что ваше мнение было весомым, на него опирались. Что это за мнение?

    Не принимаю решений, не говорю, что плохо, а что хорошо, не даю рекомендаций – только высказываю свою точку зрения. Просто есть теория, а есть практика. Я играл и тренировал в Австрии, где десять команд и четыре круга. Для нашей страны изначально это не подходит: в Австрии все-таки мало клубов. Но согласитесь, здорово, когда топ-команды регулярно встречаются друг с другом.

    – Вам бы не надоели четыре дерби «Спартак»ЦСКА за сезон?

    – Это лучше у лиги спросить. Но вот вы хотите, чтобы ваша команда больше интереса вызывала? Думаю, да. Речь о чем: мы хотим больше футбола, но не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно. И если больше матчей, то каких? За счет расширения качество игр не улучшится.

    Я озвучил монолог о том, что сам прошел. Привел опыт польской лиги: 16 команд, 30 туров, как у нас, а потом деление на восьмерки и плей-офф. Первая играет за призовые места, вторая – за выживание. И все очень жестко – чемпионы там реально чемпионы. Потому что в конце регулярного чемпионата очки делятся пополам.

    – Ваша «Легия» пострадала от этого.

    – Ты все время должен выигрывать, чтобы стать чемпионом. Тебя не отпускают ни система, ни соперники. До упора повышается и спортивный интерес, и зрительский.

    – У нас бы такая формула смотрелась нормально?

    - Нормально то, что принимается. Все в одинаковых условиях, с первого дня понимают, что требуется. Если все меняется за три тура, вот это плохо.

    • За расширение РПЛ проголосовали все клубы лиги кроме «Спартака».
    • Окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФС.

    Источник: Sport24

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