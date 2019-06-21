Черчесов: «Не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к возможному увеличению количества участников РПЛ с 16 до 18 команд.

– Вы участвовали в заседании рабочей группы по расширению РПЛ. Сергей Прядкин сказал, что ваше мнение было весомым, на него опирались. Что это за мнение?

– Не принимаю решений, не говорю, что плохо, а что хорошо, не даю рекомендаций – только высказываю свою точку зрения. Просто есть теория, а есть практика. Я играл и тренировал в Австрии, где десять команд и четыре круга. Для нашей страны изначально это не подходит: в Австрии все-таки мало клубов. Но согласитесь, здорово, когда топ-команды регулярно встречаются друг с другом.

– Вам бы не надоели четыре дерби «Спартак» – ЦСКА за сезон?

– Это лучше у лиги спросить. Но вот вы хотите, чтобы ваша команда больше интереса вызывала? Думаю, да. Речь о чем: мы хотим больше футбола, но не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно. И если больше матчей, то каких? За счет расширения качество игр не улучшится.

Я озвучил монолог о том, что сам прошел. Привел опыт польской лиги: 16 команд, 30 туров, как у нас, а потом деление на восьмерки и плей-офф. Первая играет за призовые места, вторая – за выживание. И все очень жестко – чемпионы там реально чемпионы. Потому что в конце регулярного чемпионата очки делятся пополам.

– Ваша «Легия» пострадала от этого.

– Ты все время должен выигрывать, чтобы стать чемпионом. Тебя не отпускают ни система, ни соперники. До упора повышается и спортивный интерес, и зрительский.

– У нас бы такая формула смотрелась нормально?

- Нормально то, что принимается. Все в одинаковых условиях, с первого дня понимают, что требуется. Если все меняется за три тура, вот это плохо.