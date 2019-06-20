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    Головин: «Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги сезона-2018/19 и подтвердил, что не собирается покидать клуб.

    Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Хоффенхайма», «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

    – Можете сказать, в чем вы прибавили во Франции?

    – Не мне судить. Для этого есть тренеры, специалисты. Моя задача – максимально выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче. Могу только сказать, что развитие и прогресс зависят от той конкурентной среды, в которой ты работаешь. А на данный момент уровень футбола в Лиге 1 выше, чем в РПЛ. Нужно быстрее принимать решения, много атлетичных, физически сильных игроков.

    – Как оцените итоги сезона в «Монако»?

    – Сезон получился непростым. Однако самое главное, нам удалось решить задачу, возникшую по ходу чемпионата – мы остались в Лиге 1. И очень важно, что получилось закончить сезон на позитиве.

    – Вы не собираетесь уходить из «Монако»?

    – Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако». Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом. Думаю, конкретные цели и задачи нам чуть позже поставит руководство клуба. Что касается меня, то хотелось бы быть максимально полезным команде.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом прошлого года за 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 35 игр, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19613

      афоня72 54 минуты назад

      Саня молодец. Играет и повышает свое профессиональное мастерство и не ноет!!

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