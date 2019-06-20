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    «Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

    «Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара.

    По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса. Самому бразильцу «Реал» готов платить 30 миллионов евро в год после вычета налогов.

    Приоритетом же Неймара по-прежнему остается возвращение в «Барселону».

    Ранее сообщалось, что «Наполи» ведет переговоры с мадридцами о переходе Хамеса.

    • Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
    • Ранее СМИ сообщили, что «ПСЖ» готов продать форварда этим летом.

    Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

    Globo: «Барселона» предложит «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов плюс Ракитича, Умтити и Дембеле

    Неймар: «Я не хочу оставаться в «ПСЖ»

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7989

      DeStar 1 час назад

      Так а зачем он нужен? слева же азар будет играть, неймар точно не ЦФ))

      0
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      Рейтинг: +553

      VVadic 1 час назад

      Бэйла, Васкеса, Асенсио, Марсело, Мариано и ещё 100млн сверху))

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