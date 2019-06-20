«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

«Реал» хочет купить нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса. Самому бразильцу «Реал» готов платить 30 миллионов евро в год после вычета налогов.

Приоритетом же Неймара по-прежнему остается возвращение в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Наполи» ведет переговоры с мадридцами о переходе Хамеса.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

Ранее СМИ сообщили, что «ПСЖ» готов продать форварда этим летом.

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