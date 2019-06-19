Неймар: «Я не хочу оставаться в «ПСЖ»

Испанский таблоид Mundo Deportivo анонсировал выход нового номера, на обложке которого размещен отрывок из интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Я не хочу оставаться в «ПСЖ». Я хочу уехать домой, откуда никогда не должен был уходить».

Бразилец перешел в «ПСЖ» в 2017-м из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Неймар – воспитанник «Сантоса».

В прошедшем сезоне у бразильца 17 матчей в составе «ПСЖ», 15 голов и восемь голевых передач.

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»