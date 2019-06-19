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    Неймар: «Я не хочу оставаться в «ПСЖ»

    Испанский таблоид Mundo Deportivo анонсировал выход нового номера, на обложке которого размещен отрывок из интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    «Я не хочу оставаться в «ПСЖ». Я хочу уехать домой, откуда никогда не должен был уходить».

    • Бразилец перешел в «ПСЖ» в 2017-м из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
    • Неймар – воспитанник «Сантоса».
    • В прошедшем сезоне у бразильца 17 матчей в составе «ПСЖ», 15 голов и восемь голевых передач.

    Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +873

      Etiainen 16 минут назад

      Денег заработал на 2 поколения вперёд, можно и домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Surik43 43 минуты назад

      А кто тебя дурня заставлял уходить, только карьеру себе испортил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      Alex Flash > Surik43 15 минут назад

      В тени Месси надоело играть. А теперь соскучился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Dgad 46 минут назад

      Значит ждем возвращения в Барселону. Интересно только то что Барса и так много денег потратили в предыдущие трансферные окна что сейчас отступные за него не заплатят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1965

      Майор Дзагоев > Dgad 34 минуты назад

      Можно на Фила обменять, у которого совсем не пошло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Torvald64 1 час назад

      Домой, в Бразилию?

      0
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      ...
      Рейтинг: +322

      EsKamilio > Torvald64 54 минуты назад

      я думаю он имеет в виду барсу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6535

      KLIM777 1 час назад

      Да кому ты нужна профурсетка))

      5
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