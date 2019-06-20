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    Медведев: «Зенит» обсуждает с Маркизио, что делать дальше»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет обсуждение с полузащитником Клаудио Маркизио относительно его дальнейшего будущего в Санкт-Петербурге.

    Во второй половине прошлого сезона 33-летний футболист сыграл только один матч. В апреле он перенес операцию на колене и не полетел с «Зенитом» на первый летний сбор в Австрию.

    «К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй. Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее. Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше», – сказал Медведев.

    • Маркизио перешел в российский клуб из «Ювентуса» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 он провел за «Зенит» 15 встреч во всех турнирах и забил два гола.
    • Контракт хавбека с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.

    «СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты

    Семак: «Если восстановление Маркизио затянется, будем с ним обсуждать»

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6733

      parevg 9 минут назад

      Сами лоханулись, сами опомнились, газпром заплатит.

      0
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      Рейтинг: -5109

      пьяныйхоровод 20 минут назад

      Вручить его "коза ностре" на перевоспитание .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4071

      Агасфер 36 минут назад

      А я знаю,чем закончится :Откупитесь за пару-тройку миллионов евро,и все дела!

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