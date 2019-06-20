Медведев: «Зенит» обсуждает с Маркизио, что делать дальше»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет обсуждение с полузащитником Клаудио Маркизио относительно его дальнейшего будущего в Санкт-Петербурге.

Во второй половине прошлого сезона 33-летний футболист сыграл только один матч. В апреле он перенес операцию на колене и не полетел с «Зенитом» на первый летний сбор в Австрию.

«К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй. Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее. Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше», – сказал Медведев.

Маркизио перешел в российский клуб из «Ювентуса» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 он провел за «Зенит» 15 встреч во всех турнирах и забил два гола.

Контракт хавбека с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.

«СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты

Семак: «Если восстановление Маркизио затянется, будем с ним обсуждать»