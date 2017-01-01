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    Сарри – о «Ювентусе»: «За 30 лет работы я никогда не видел, чтобы клуб так сильно хотел получить одного тренера»

    Сегодня «Ювентус» проводит презентацию нового главного тренера Маурицио Сарри. На ней специалист рассказал, почему принял предложение туринского клуба.

    «Вам нужны четкие идеи на вашем пути. Я поддерживал «Наполи», потому что я родился в Неаполе, и я понял, что мы можем быть конкурентоспособными на национальном уровне, поэтому я отдал все свои силы.

    В последние несколько месяцев в «Наполи» у меня были сомнения между моей привязанностью к клубу и болельщикам и моим профессиональным чувством по поводу того, что путешествие закончилось. Во время моих сомнений был представлен Карло Анчелотти, и это, вероятно, моя вина, так как это были мои сомнения.

    Я получал предложения, но предпочел уехать за границу, так как не хотел сразу переходить в другой итальянский клуб.

    АПЛ была большим опытом, но во второй половине (сезона) я почувствовал профессиональную и личную потребность вернуться в Италию. «Ювентус» дал мне эту возможность, и это венец карьеры, которая на 80 процентов была чрезвычайно тяжелой. Я чувствую, что уважал всех и отдал все.

    Когда» Ювентус « связался со мной, ощущение было сильным. За 30 лет работы я никогда не видел клуб, который был бы так решительно настроен получить тренера. И это убедило меня.

    Я никогда не видел так много директоров, которые так решительно настроены получить одного тренера. Они были решительны, убеждены и едины в своем выборе», – сказал Сарри.

    • 16 июня 60-летний тренер подписал с туринцами трехлетний контракт.
    • В прошлом сезоне с «Челси» Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

    Сарри – главный тренер «Ювентуса»

    Источник: Football Italia

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