Семак: «Можем рассматривать предложения по Барриосу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил продажу колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, который всего несколько месяцев назад перешел в клуб.

– Насколько вы пристально следите за успехами Барриоса на Кубке Америки? Болельщики «Зенита» переживают, что его может кто-то перекупить.

– Смотрим за его игрой. С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой – для самого Барриоса чем дальше он пройдет, тем лучше. Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе как тот же Паредес. Абсолютно нормально, когда клуб отпускает игрока в такой ситуации.

25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.

Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.

В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.

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