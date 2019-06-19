Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Семак: «Можем рассматривать предложения по Барриосу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил продажу колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, который всего несколько месяцев назад перешел в клуб.

    – Насколько вы пристально следите за успехами Барриоса на Кубке Америки? Болельщики «Зенита» переживают, что его может кто-то перекупить.

    – Смотрим за его игрой. С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой – для самого Барриоса чем дальше он пройдет, тем лучше. Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе как тот же Паредес. Абсолютно нормально, когда клуб отпускает игрока в такой ситуации.

    • 25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
    • Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.
    • В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.

    Семак: «Не понимаю, где взять 18 клубов для РПЛ»

    Семак – о новом капитане «Зенита»: «Сейчас это Иванович. В ближайшее время решим, кто ему будет помогать»

    Семак: «Сейчас Кузяев проходит обследование. В сборах принимать участие он не может»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      ААМ 9 минут назад

      Прав Семак.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71842
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru