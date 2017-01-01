Слуцкий: «Головин способен выйти на уровень Эриксена»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поговорил о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина. Россияне вместе работали в ЦСКА.
– А Головин способен выйти на уровень Кристана Эриксена?
– Да. Я, кстати, много в этом году подсознательно сравнивал Головина и Мартина Эдегора. Один в чем-то сильнее другого, а тот превосходит первого по какому-то иному качеству, но в целом это вполне сопоставимые фигуры.
- Головин в прошлом сезоне Лиги 1 провел 30 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
- Россиянин на рынке оценивается в 25 миллионов евро.
- Датчанин Эриксен стоит 100 миллионов.