Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    «Наполи» хочет объявить о переходе Хамеса в один день с презентацией Сарри в «Ювентусе»

    «Наполи» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Хамеса Родригеса.

    По информации СМИ, клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста, но пока не могут согласовать сумму выкупа.

    Неаполитанцы хотят завершить сделку в ближайшие сутки, так как президент клуба Аурелио Де Лаурентис стремится объявить о переходе колумбийца в четверг, 20 июня.

    В этот же день состоится презентация нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, который с 2015-го по 2018 год возглавлял «Наполи» Таким образом Де Лаурентис надеется подпортить настроение туринцам, которые, по слухам, также интересовались хавбеком.

    • С 2017-го по 2019 год Хамес выступал в аренде в «Баварии».
    • В прошлом сезоне игрок провел за мюнхенцев 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    «Наполи» и «Реал» согласовали аренду Хамеса, но не могут договориться о сумме выкупа

    Маттеус: «Хамес сказал мне, что Роналду хочет видеть его в «Ювентусе»

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13063

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Интрига дня! Изыски маркетинга!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru