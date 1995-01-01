«Наполи» хочет объявить о переходе Хамеса в один день с презентацией Сарри в «Ювентусе»

«Наполи» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Хамеса Родригеса.

По информации СМИ, клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста, но пока не могут согласовать сумму выкупа.

Неаполитанцы хотят завершить сделку в ближайшие сутки, так как президент клуба Аурелио Де Лаурентис стремится объявить о переходе колумбийца в четверг, 20 июня.

В этот же день состоится презентация нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, который с 2015-го по 2018 год возглавлял «Наполи» Таким образом Де Лаурентис надеется подпортить настроение туринцам, которые, по слухам, также интересовались хавбеком.

С 2017-го по 2019 год Хамес выступал в аренде в «Баварии».

В прошлом сезоне игрок провел за мюнхенцев 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

«Наполи» и «Реал» согласовали аренду Хамеса, но не могут договориться о сумме выкупа

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