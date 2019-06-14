Маттеус: «Хамес сказал мне, что Роналду хочет видеть его в «Ювентусе»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал о возможном трансфере полузащитника Хамеса в «Ювентус».
«Я вижу его в «Ювентусе». Мы говорили две недели назад, когда «Бавария» праздновала победу в Бундеслиге.
Хамес очень близок с Роналду. Он говорил мне, что поддерживает с ним связь и что он [Роналду] сказал ему, что хочет увидеть его в «Ювентусе», – сказал Маттеус.
- Хамес провел два последних сезона в аренде в «Баварии». Права на футболиста принадлежат «Реалу».
- В начале июня немецкое издание Bild также сообщило, что Роналду хочет трансфера Хамеса в туринский клуб. Слова Маттеуса подтверждают эту информацию.
- По последним данным, испанский клуб вел переговоры с «Наполи» о продаже игрока.
- Сейчас Хамес находится в расположении сборной Колумбии и готовится к Кубку Америки.