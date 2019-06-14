Маттеус: «Хамес сказал мне, что Роналду хочет видеть его в «Ювентусе»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал о возможном трансфере полузащитника Хамеса в «Ювентус».

«Я вижу его в «Ювентусе». Мы говорили две недели назад, когда «Бавария» праздновала победу в Бундеслиге.

Хамес очень близок с Роналду. Он говорил мне, что поддерживает с ним связь и что он [Роналду] сказал ему, что хочет увидеть его в «Ювентусе», – сказал Маттеус.