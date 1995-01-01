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    Bild: Роналду хочет, чтобы Хамес перешел в «Ювентус»

    Полузащитник «Баварии» Хамес может перейти в «Ювентус». Bild сообщил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду позвонил хавбеку и сказал, что хочет видеть его в туринском клубе.

    Роналду и Хамес знакомы по выступлениям за «Реал» в 2014-2017 годах. Хамес провел последние два сезона в аренде в «Баварии». У мюнхенского клуба есть опция выкупа футболиста за 42 миллиона евро, но ожидается, что «Бавария» не будет покупать футболиста.

    По данным разных СМИ, «Реал» не рассчитывает на Хамеса и собирается продать его в межсезонье. Игроком интересуются клубы АПЛ, Серии А и Примеры. Marca сообщила, что игрок хотел бы играть в Италии.

    Источник: Bild

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