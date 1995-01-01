«Реал» поднял цену на Хамеса. «Наполи» прекратил переговоры по колумбийцу

Переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Наполи» может не состояться.

Неаполитанцы ведут переговоры с мадридским клубом о двухлетней аренде с правом выкупа. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продать 27-летнего футболиста сразу и просит за него 50 миллионов евро.

Теперь, по информации Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno, мадридцы подняли цену на колумбийца до 55 миллионов. В связи с этим президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прекратил переговоры с «Реалом» на данный момент. При этом он надеется, что желание хавбека перейти в «Наполи» заставит испанский клуб снизить его стоимость.

Последние два сезоне Хамес провел в аренде в «Баварии».

В прошедшей кампании полузащитник провел за мюнхенскую команду 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 2021 года.

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