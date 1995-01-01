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    «Реал» поднял цену на Хамеса. «Наполи» прекратил переговоры по колумбийцу

    Переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Наполи» может не состояться.

    Неаполитанцы ведут переговоры с мадридским клубом о двухлетней аренде с правом выкупа. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продать 27-летнего футболиста сразу и просит за него 50 миллионов евро.

    Теперь, по информации Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno, мадридцы подняли цену на колумбийца до 55 миллионов. В связи с этим президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прекратил переговоры с «Реалом» на данный момент. При этом он надеется, что желание хавбека перейти в «Наполи» заставит испанский клуб снизить его стоимость.

    • Последние два сезоне Хамес провел в аренде в «Баварии».
    • В прошедшей кампании полузащитник провел за мюнхенскую команду 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
    • Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 2021 года.

    CdS: «Реал» не рассчитывает на Хамеса. «Наполи» готов предложить контракт на пять лет

    Хамес согласился на переход в «Наполи»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +522

      VVadic 47 минут назад

      Лучше лавку отполирует. А потом уйдёт свободным агентом!

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      Рейтинг: +6283

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Да Перес видимо совсем е_6нулся, если игрок толком не играет и при этом повышать цену за него это каким интересно ослом быть надо и надеяться на то, что его кто нибудь купит, да сейчас весь Реал дешевка и заплатить за кого нибудь из них 50 млн это уже подарок

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