Хамес согласился на переход в «Наполи»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Серии А.
Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 27-летний футболист дал согласие на переход в «Наполи».
Неаполитанский клуб хочет взять колумбийца в аренду с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Наполи» готов предложить хавбеку пятилетний контракт.
Последние два сезона Хамес выступал на правах аренды за «Баварию». В мюнхенском клубе и ранее в «Реале» он выступал под руководством главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти.
- В прошлом сезоне Хамес провел за «Баварию» 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
- Соглашение полузащитника с «Реалом» рассчитано до 2021 года.