Хамес согласился на переход в «Наполи»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 27-летний футболист дал согласие на переход в «Наполи».

Неаполитанский клуб хочет взять колумбийца в аренду с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов предложить хавбеку пятилетний контракт.

Последние два сезона Хамес выступал на правах аренды за «Баварию». В мюнхенском клубе и ранее в «Реале» он выступал под руководством главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти.