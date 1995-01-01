Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Хамес согласился на переход в «Наполи»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Серии А.

    Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 27-летний футболист дал согласие на переход в «Наполи».

    Неаполитанский клуб хочет взять колумбийца в аренду с правом выкупа.

    Ранее сообщалось, что «Наполи» готов предложить хавбеку пятилетний контракт.

    Последние два сезона Хамес выступал на правах аренды за «Баварию». В мюнхенском клубе и ранее в «Реале» он выступал под руководством главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти.

    • В прошлом сезоне Хамес провел за «Баварию» 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
    • Соглашение полузащитника с «Реалом» рассчитано до 2021 года.

    Источник: Твиттер журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru