Главный тренер «Оренбурга» Федотов: «Трансферы жизненно необходимы, есть несколько игроков на просмотре»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился впечатлениями о состоянии команды после выхода из отпуска.

«Логичное завершение этой недели – контрольный матч с хорошим соперником, чемпионом Румынии (прим. «Бомбардира» – с «ЧФР»). Создали ряд моментов, не смогли реализовать. Сопернику в общем-то ничего не дали сделать, но была наша ошибка в обороне.

Ребята на сборе трудятся с полной самоотдачей. Да, сегодня не хватало свежести и мысли, но это обычное явление для сборов.

Усиление необходимо. Есть ряд игроков на просмотре. Будем отталкиваться от сборов при принятии решений. Трансферы жизненно необходимы, мы работаем», – заявил специалист.

twit text — ФК Оренбург (@fcorenburg) 18 июня 2019 г.

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