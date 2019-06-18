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    Моуринью: «Давно хочу возглавить сборную. Вижу себя больше там, чем в клубе»

    Тренер Жозе Моуринью поговорил о своем будущем. Португалец не исключает, что его следующим местом работы станет сборная.

    «Я хотел бы поучаствовать в таких турнирах, как чемпионат Европы или мира. Давно хочу возглавить сборную. Вижу себя сейчас больше там, чем в клубе», – приводит слова Моуринью Goal.

    Источник: Goal

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    18.06.2019 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3149

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      Ну... не знаю....
      Возможно в принципе, почему нет?
      Но...если конкретно... сборная Бразилии и Моуриньо - АНТИПОДЫ!))
      Кто там в Бразилии когда будет выстаивать "автобусы" в защите? ОНИ ВСЕ - НАПАДАЮЩИЕ))

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