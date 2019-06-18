Моуринью: «Давно хочу возглавить сборную. Вижу себя больше там, чем в клубе»

Тренер Жозе Моуринью поговорил о своем будущем. Португалец не исключает, что его следующим местом работы станет сборная.

«Я хотел бы поучаствовать в таких турнирах, как чемпионат Европы или мира. Давно хочу возглавить сборную. Вижу себя сейчас больше там, чем в клубе», – приводит слова Моуринью Goal.