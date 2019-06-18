Моуринью: «Давно хочу возглавить сборную. Вижу себя больше там, чем в клубе»

Ну... не знаю....
Возможно в принципе, почему нет?
Но...если конкретно... сборная Бразилии и Моуриньо - АНТИПОДЫ!))
Кто там в Бразилии когда будет выстаивать "автобусы" в защите? ОНИ ВСЕ - НАПАДАЮЩИЕ))
Тренер Жозе Моуринью поговорил о своем будущем. Португалец не исключает, что его следующим местом работы станет сборная.
«Я хотел бы поучаствовать в таких турнирах, как чемпионат Европы или мира. Давно хочу возглавить сборную. Вижу себя сейчас больше там, чем в клубе», – приводит слова Моуринью Goal.
- Есть информация, что в июле тренер может возглавить сборную Бразилии.
- Моуринью с зимы находится без тренерской работы (последний клуб – «Манчестер Юнайтед»).
- Главное достижение в карьере – две победы в Лиге чемпионов (с «Порту» и «Интером»).