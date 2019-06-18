AS: «Атлетико» завтра оформит трансфер Фелиша за 120 миллионов

«Атлетико» близок к приобретению полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. По сведениям издания AS, сделка будет оформлена завтра. Сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

Игроком также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Рыночная стоимость Фелиша оценивается в 70 миллионов евро.