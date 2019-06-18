AS: «Атлетико» завтра оформит трансфер Фелиша за 120 миллионов

Вот... ЗАВТРА.. и поговорим))
«Атлетико» близок к приобретению полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. По сведениям издания AS, сделка будет оформлена завтра. Сумма трансфера составит 120 миллионов евро.
Игроком также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Рыночная стоимость Фелиша оценивается в 70 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах.
- Ранее руководство «Бенфики» выражало желание продать Фелиша летом, но оставить его у себя еще на сезон на правах аренды.
- В активе игрока один матч за сборную Португалии.