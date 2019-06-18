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    AS: «Атлетико» завтра оформит трансфер Фелиша за 120 миллионов

    «Атлетико» близок к приобретению полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. По сведениям издания AS, сделка будет оформлена завтра. Сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

    Игроком также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Рыночная стоимость Фелиша оценивается в 70 миллионов евро.

    • В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 26 матчах.
    • Ранее руководство «Бенфики» выражало желание продать Фелиша летом, но оставить его у себя еще на сезон на правах аренды.
    • В активе игрока один матч за сборную Португалии.

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3149

      ivan-football-fan 49 секунд назад

      Вот... ЗАВТРА.. и поговорим))

      0
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      Рейтинг: +316

      EsKamilio 16 минут назад

      Явно утка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +547

      VVadic 18 минут назад

      Может Родри увидет кропотливую работу на трансферном рынке и останется;(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +149

      Mityai90 23 минуты назад

      ******, куда все катиться, 120 млн за ноунейма...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3149

      ivan-football-fan > Mityai90 1 минуту назад

      ОСТРОУМНО))+

      0
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