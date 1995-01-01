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    Спортивный директор «Тамбова»: «Волгоград Арену» затопило. Со «Спартаком» будем играть в Саранске»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что стартовый домашний матч своего дебютного сезона в РПЛ команда сыграет на стадионе на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

    Во встрече третьего тура тамбовчане 27 июля примут «Спартак».

    «Со «Спартаком» мы сыграем в Саранске, в Волгограде затопило арену. Они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем.

    А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли на встречу. Болельщикам «Спартака» можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, как не будет готов наш стадион», – сказал Худяков.

    Дождь вновь размыл склон возле «Волгоград Арены»

    «Спартак» и ЦСКА сыграют в понедельник, 19 августа. 1 сентября «Спартак» примет «Зенит»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      ААМ 35 минут назад

      Строили, строили, и чёрт его знает что построили

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      JTherry 49 минут назад

      грустные итоги ЧМ-18: это кто же так строит, что второй раз размывает склон рядом с ареной в Волгограде? этак скоро и сама арена станет "плывущей по волнам" Волги...

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