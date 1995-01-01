Спортивный директор «Тамбова»: «Волгоград Арену» затопило. Со «Спартаком» будем играть в Саранске»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что стартовый домашний матч своего дебютного сезона в РПЛ команда сыграет на стадионе на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Во встрече третьего тура тамбовчане 27 июля примут «Спартак».

«Со «Спартаком» мы сыграем в Саранске, в Волгограде затопило арену. Они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем.

А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли на встречу. Болельщикам «Спартака» можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, как не будет готов наш стадион», – сказал Худяков.

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