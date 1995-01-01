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    Дождь вновь размыл склон возле «Волгоград Арены»

    «Волгоград Арена» в очередной раз пострадала от дождя.

    Как сообщает «Блокнот Волгограда», сегодня во второй половине дня ливень размыл склон возле стадиона. Из-за этого с него на дорогу стекают грязевые потоки.

    Это не первый подобный случай: склон арены уже размывало сразу после завершения ЧМ-2018 и в апреле этого года.

    Причина состоит в том, что ливневая канализация стадиона не справляется с нагрузкой.

    «Волгоград Арена» была открыта в апреле 2018 года. На ней прошли четыре матча чемпионата мира-2018.

    Источник: «Блокнот Волгограда»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1393

      koli4ka 47 минут назад

      Наверное,недостаточно денег было выделено(украдено) чиновниками на устройство ливневой канализации,которая теперь не справляется с нагрузкой и со временем поглотит спорт.сооружение.Ню-ню,ату чиновников!!!

      0
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      Рейтинг: +207

      Вальдемар IV 1 час назад

      правильно когда теперь еврофутбол завезут, можно оставить как террикон на заброшенных шахтах

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