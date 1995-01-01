Дождь вновь размыл склон возле «Волгоград Арены»

«Волгоград Арена» в очередной раз пострадала от дождя.

Как сообщает «Блокнот Волгограда», сегодня во второй половине дня ливень размыл склон возле стадиона. Из-за этого с него на дорогу стекают грязевые потоки.

Это не первый подобный случай: склон арены уже размывало сразу после завершения ЧМ-2018 и в апреле этого года.

Причина состоит в том, что ливневая канализация стадиона не справляется с нагрузкой.

«Волгоград Арена» была открыта в апреле 2018 года. На ней прошли четыре матча чемпионата мира-2018.