«СЭ»: «Спартак» согласовал с «Ромой» переход Понсе. Трансфер состоится в ближайшее время

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» договорился с «Ромой» об условиях трансфера нападающего Эсекьеля Понсе.

Как утверждает источник, переход 22-летнего футболиста в московский клуб должен произойти в самое ближайшее время. Сумма сделки составит 7-8 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 аргентинец выступал в аренде в АЕКе.

За клуб из Афин Понсе провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

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