Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «СЭ»: «Спартак» согласовал с «Ромой» переход Понсе. Трансфер состоится в ближайшее время

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» договорился с «Ромой» об условиях трансфера нападающего Эсекьеля Понсе.

    Как утверждает источник, переход 22-летнего футболиста в московский клуб должен произойти в самое ближайшее время. Сумма сделки составит 7-8 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 аргентинец выступал в аренде в АЕКе.
    • За клуб из Афин Понсе провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

    Карпов: «Федун не разрешает подписывать Понсе, пока не продадут Зе Луиша»

    «СЭ»: «Спартак» предложил Понсе контракт с зарплатой 1,8 миллиона

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:31
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3526

      Lester84 20 минут назад

      Значит нашли куда Зе Луиша пристроить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Boeung777 48 минут назад

      Аргентинцы вообще плохо приживаются в России. Будем наблюдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      JTherry 55 минут назад

      не припомню, чтобы кто-то из аргентинцев прижился в Спартаке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19595

      gol_kak_sokol 56 минут назад

      Неужели "журналист" Карпов разрешил ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1487

      giluxa1963 1 час назад

      а спартака то ананидзе то поц

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      Вальдемар IV 1 час назад

      игроки все равно нужны, а то не пройти даже 3 раунд ле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      GSmall 1 час назад

      Эх помню кавенаги,хороший был форвард.Может и эт будет норм

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru