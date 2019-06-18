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    Сакки: «Сарри – это уровень Клоппа, Гвардиолы и Покеттино»

    Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки назвал главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри одним из сильнейших специалистов в мире.

    60-летний итальянец возглавил туринский клуб на прошлой неделе.

    «Сарри находится на том же уровне, что и Клопп, Гвардиола, Покеттино. У них одинаковое видение работы.

    Я слышал, что «Ювентус» никогда не вел никаких переговоров с Гвардиолой. Хосеп очень счастлив там, где он находится. В этом сезоне он постарается выиграть Лигу чемпионов», – сказал Сакки.

    Предыдущим клубом Сарри был «Челси», с которым он в прошлом сезоне занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13043

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      …. но немного не дотягивает до уровня "Космоса".

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