Сакки: «Сарри – это уровень Клоппа, Гвардиолы и Покеттино»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки назвал главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри одним из сильнейших специалистов в мире.

60-летний итальянец возглавил туринский клуб на прошлой неделе.

«Сарри находится на том же уровне, что и Клопп, Гвардиола, Покеттино. У них одинаковое видение работы.

Я слышал, что «Ювентус» никогда не вел никаких переговоров с Гвардиолой. Хосеп очень счастлив там, где он находится. В этом сезоне он постарается выиграть Лигу чемпионов», – сказал Сакки.

Предыдущим клубом Сарри был «Челси», с которым он в прошлом сезоне занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.