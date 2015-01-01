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    Себальос – о конфликте с Зиданом: «Меня оклеветали. Лживые новости – это непрофессионально»

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос опроверг информацию о конфликте с главным тренером Зинедином Зиданом.

    Накануне Sport.es опубликовал новость о том, что Себальос в числе тех футболистов, которые отказываются покидать «Реал».

    AS выложил пост, в котором привел ответ Себальоса главному тренеру: «Нет проблем, босс. Я тоже не хотел с вами работать».

    Полузащитник «Реала» в личном твиттере прокомментировал последние слухи:

    «В связи с последними новостями, опубликованными в медиа, которые я предпочитаю не упоминать, я заявляю, что ни один мой личный разговор с кем-либо из представителей тренерского штаба «Реала» не становился достоянием общественности.

    Я категорически отрицаю высказывания, напечатанные от моего имени.

    Меня оклеветали. Это непрофессионально – публиковать ложные новости. Особенно когда я нахожусь в расположении молодежной сборной Испании и борюсь за чемпионат Европы», – написал Себальос.

    Себальос – Зидану: «Я тоже не хотел работать с вами»

    Источник: Твиттер Даниэля Себальоса

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