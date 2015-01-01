Себальос – о конфликте с Зиданом: «Меня оклеветали. Лживые новости – это непрофессионально»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос опроверг информацию о конфликте с главным тренером Зинедином Зиданом.

Накануне Sport.es опубликовал новость о том, что Себальос в числе тех футболистов, которые отказываются покидать «Реал».

AS выложил пост, в котором привел ответ Себальоса главному тренеру: «Нет проблем, босс. Я тоже не хотел с вами работать».

Полузащитник «Реала» в личном твиттере прокомментировал последние слухи:

«В связи с последними новостями, опубликованными в медиа, которые я предпочитаю не упоминать, я заявляю, что ни один мой личный разговор с кем-либо из представителей тренерского штаба «Реала» не становился достоянием общественности.

Я категорически отрицаю высказывания, напечатанные от моего имени.

Меня оклеветали. Это непрофессионально – публиковать ложные новости. Особенно когда я нахожусь в расположении молодежной сборной Испании и борюсь за чемпионат Европы», – написал Себальос.

Себальос – Зидану: «Я тоже не хотел работать с вами»