Орещук: «Задача «Динамо» – попасть в еврокубки»

Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков.
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Чтобы решить эту задачу, нужно не игроков покупать, а судей.
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук анонсировал новые трансферы московского клуба и рассказал о целях на предстоящий сезон РПЛ.
«Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения еще будут. Точечные, на конкретные позиции. Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. И чтобы болельщики не переживали, сразу скажу – форвард будет.
Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов», – заявил функционер.
- Себастьян Шиманьски, Заурбек Плиев и Игорь Калинин пополнили состав «Динамо» этим летом.
- По итогам прошедшего сезона клуб занял 12-е место.
- Последний раз «Динамо» выступало в еврокубках в сезоне-2014/2015.