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    Орещук: «Задача «Динамо» – попасть в еврокубки»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук анонсировал новые трансферы московского клуба и рассказал о целях на предстоящий сезон РПЛ.

    «Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения еще будут. Точечные, на конкретные позиции. Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. И чтобы болельщики не переживали, сразу скажу – форвард будет.

    Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов», – заявил функционер.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Сегодня, 07:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4955

      prezent2017 17 минут назад

      Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков.
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      Чтобы решить эту задачу, нужно не игроков покупать, а судей.

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