Орещук: «Задача «Динамо» – попасть в еврокубки»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук анонсировал новые трансферы московского клуба и рассказал о целях на предстоящий сезон РПЛ.

«Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения еще будут. Точечные, на конкретные позиции. Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. И чтобы болельщики не переживали, сразу скажу – форвард будет.

Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов», – заявил функционер.