The Independent: Погба может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру во Франции.

По информации The Independent, в приобретении француза заинтересован «ПСЖ». Парижане рассматривают 26-летнего футболиста как замену Адриану Рабьо, чей контракт истечет в конце июня.

Ранее Погба дал понять, что хочет попробовать свои силы в другой команде.

По информации СМИ, на хавбека также претендуют «Реал» и «Ювентус».

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Его соглашение с «Юнайтед» рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

Marca: «Реал» хочет совершить трансфер Погба до конца июня