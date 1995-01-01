Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    The Independent: Погба может перейти в «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру во Франции.

    По информации The Independent, в приобретении француза заинтересован «ПСЖ». Парижане рассматривают 26-летнего футболиста как замену Адриану Рабьо, чей контракт истечет в конце июня.

    Ранее Погба дал понять, что хочет попробовать свои силы в другой команде.

    По информации СМИ, на хавбека также претендуют «Реал» и «Ювентус».

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Его соглашение с «Юнайтед» рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

    Marca: «Реал» хочет совершить трансфер Погба до конца июня

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1148

      Axe111 39 минут назад

      Там ему и место,ну или в Спартаке

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru