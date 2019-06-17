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    Marca: «Реал» хочет совершить трансфер Погба до конца июня

    По информации Marca, «Реал» установил сроки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Мадридцы хотят подписать 26-летнего футболиста до 1 июля, когда стартует предсезонная подготовка у «МЮ». «Реал» не хочет, чтобы француз успел провести хотя бы один контрольный матч за «Юнайтед».

    Сам «Реал» 8 июля отправится в предсезонное турне в Канаду.

    Вчера Погба заявил, что настало время для нового вызова в его карьере.

    • Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • В минувшей кампании полузащитник провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

    Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

    Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2774

      momwig_ 1 час назад

      Ну вот нафига он? Неоправданно дорогой, с жадным агентом, зазвездившийся и ленивый? Покупка его МЮ за те страшные, совсем не имеющие ничего общего с его ценой, бабки был косяк МЮ. Ну почему бы ему их косяком и не остаться?

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