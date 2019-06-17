Marca: «Реал» хочет совершить трансфер Погба до конца июня

По информации Marca, «Реал» установил сроки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Мадридцы хотят подписать 26-летнего футболиста до 1 июля, когда стартует предсезонная подготовка у «МЮ». «Реал» не хочет, чтобы француз успел провести хотя бы один контрольный матч за «Юнайтед».

Сам «Реал» 8 июля отправится в предсезонное турне в Канаду.

Вчера Погба заявил, что настало время для нового вызова в его карьере.

Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

В минувшей кампании полузащитник провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом