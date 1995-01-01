Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать полузащитника Поля Погба в другой клуб этим летом.

По информации Manchester Evening News, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на француза в следующем сезоне.

Ранее 26-летний игрок заявил, что возможно, настало время сменить команду.

Как сообщают СМИ, приобрести хавбека хотят «Реал» и «Ювентус».

Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

В минувшей кампании полузащитник провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»