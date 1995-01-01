Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом

    «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать полузащитника Поля Погба в другой клуб этим летом.

    По информации Manchester Evening News, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на француза в следующем сезоне.

    Ранее 26-летний игрок заявил, что возможно, настало время сменить команду.

    Как сообщают СМИ, приобрести хавбека хотят «Реал» и «Ювентус».

    • Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • В минувшей кампании полузащитник провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

    ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

    Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru