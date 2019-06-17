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    Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками команды лучшим игроком прошедшего сезона. За 30-летнего россиянина проголосовало 56,59% респондентов.

    На втором месте расположился форвард Себастьян Дриусси (18,72%), третье занял нападающий Сердар Азмун (15,17%).

    В пятерку также вошли полузащитники Вильмар Барриос (5,65%) и Далер Кузяев (3,88%).

    • В сезоне-2018/19 Дзюба провел за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

    Божович: «Жаль, что Дзюба не уехал за границу. Он мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране»

    Дзюба – о внимании фанатов: «Нельзя упустить эту волну. В любой момент это может закончиться, но сейчас я кайфую»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    17.06.2019 15:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 18 июня 2019, 07:00

      Ну умница конечно, что тут скажешь.., жаль "раскрылся" поздно...

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      Рейтинг: +5219

      ААМ 17 июня 2019, 21:37

      Всё так.

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 17 июня 2019, 19:46

      Нууу и если Азмун весь сезон ,отыграл и был в составе с начало,как и ракицкий то бооьба была бы между ними ,а так Тема,да!!приятный человек с юмором)хоть я и конь до глубины мозга.но рассуждать никто не запрещает.И Серегу с трофеем первым!!!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 июня 2019, 17:33

      Кто и где проводил опрос ????...Наверное Дзюба и компашка !..Где . взяли этих респондентов?...Чел , в чемпионате , будучи нападающим команды лидера --НЕ ЗАБИВАЛ больше полугода !!!!

      3
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > САДЫЧОК 17 июня 2019, 19:41

      Нападающий должен не только забивать, но и играть на результат команды, а голевые и обостряющие передачи он отдавал и немало, не говоря уж о том, что в верховой борьбе выигрывал очень много мячей, причем с передачей на партнера. Футбол - это не только голы...

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > САДЫЧОК 17 июня 2019, 19:48

      Так то Чалов посолиднее был,плюс младше.а В зените Артем хорош

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > baden69 17 июня 2019, 21:45

      Футбол -это голы прежде всего ! Игра на Дзюбу и с Дзюбой-это убогое зрелище ! Зенит , достоин лучших исполнителей !

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      Рейтинг: +27

      Davids 26 17 июня 2019, 15:49

      Ещё бы уборщик Зенита написали бы

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 17 июня 2019, 15:45

      Гроссман вскакивал на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком в мире!»

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      Рейтинг: +779

      GSmall 17 июня 2019, 15:37

      Даже среди болельщиков большая часть ослы.Теперь всё ясно

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2019, 15:26

      Если бы болельщики Зенита проголосовали бы за Заболотного, то болелы
      других команд не удивились бы.

      -1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 17 июня 2019, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проститутка. Прав был Валера, что выкинул тебя и хотел сгноить.

      -5
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > vladik12 17 июня 2019, 15:48

      норм бомбит у тебя)

      2
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