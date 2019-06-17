Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Ну умница конечно, что тут скажешь.., жаль "раскрылся" поздно...
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками команды лучшим игроком прошедшего сезона. За 30-летнего россиянина проголосовало 56,59% респондентов.
На втором месте расположился форвард Себастьян Дриусси (18,72%), третье занял нападающий Сердар Азмун (15,17%).
В пятерку также вошли полузащитники Вильмар Барриос (5,65%) и Далер Кузяев (3,88%).
- В сезоне-2018/19 Дзюба провел за петербуржцев 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
Божович: «Жаль, что Дзюба не уехал за границу. Он мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране»
Дзюба – о внимании фанатов: «Нельзя упустить эту волну. В любой момент это может закончиться, но сейчас я кайфую»