Дзюба – о внимании фанатов: «Нельзя упустить эту волну. В любой момент это может закончиться, но сейчас я кайфую»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в честь годовщины начала чемпионата мира-2018 поговорил об интересе к футболу, который возрос в стране после турнира. Российская команда вылетела в четвертьфинале.

«Я понимаю, что нельзя упустить эту волну, что к футболу так повернулись болельщики.

Приходится иногда терпеть большие столпотворения. Все уходят, а я остаюсь, еще минут 30, 40 или 20 фотографируюсь со всеми. Я к этому хорошо отношусь. Это классно.

В любой момент это может закончиться, я это прекрасно понимаю. Но сейчас от этого всего я кайфую. Мне это придает сил и эмоций в футболе», – сказал игрок.