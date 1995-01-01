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    Дзюба – о внимании фанатов: «Нельзя упустить эту волну. В любой момент это может закончиться, но сейчас я кайфую»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба в честь годовщины начала чемпионата мира-2018 поговорил об интересе к футболу, который возрос в стране после турнира. Российская команда вылетела в четвертьфинале.

    «Я понимаю, что нельзя упустить эту волну, что к футболу так повернулись болельщики.

    Приходится иногда терпеть большие столпотворения. Все уходят, а я остаюсь, еще минут 30, 40 или 20 фотографируюсь со всеми. Я к этому хорошо отношусь. Это классно.

    В любой момент это может закончиться, я это прекрасно понимаю. Но сейчас от этого всего я кайфую. Мне это придает сил и эмоций в футболе», – сказал игрок.

    • Дзюба на чемпионате мира-2018 провел пять матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • После вылета из турнира форвард давал интервью со слезами на глазах.
    • Сейчас сборная России занимает второе место в отборочной группе Евро-2020.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19578

      gol_kak_sokol 49 минут назад

      Лучше бы кайфовал от мастерской игры, но это не твое. Продолжай волну с автографами и балабольством - это у тебя лучше получается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11031

      ВетеR 1 час назад

      Фотографии с деревом ?))

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