Божович: «Жаль, что Дзюба не уехал за границу. Он мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поговорил о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Черногорец работал с россиянином в «Ростове» и «Арсенале».

— Вы поработали с Артемом Дзюбой в «Ростове» и «Арсенале». Как за год ему удалось стать из лавочника «Зенита» героем России?

— Думаю, он сам принял в голове решение. Он сказал: «Хочу доказать всем». Слава богу, что доказал. Помните его гол в ворота «Порту»? У Артема всегда был талант. Думаю, с ним неправильно обходились.

Он всегда был хорошим игроком. В «Томске» у Валерия Непомнящего, который тоже умеет работать с игроками, Дзюба раскрепостился. Именно в «Томи» он мне в первый раз понравился. Так что к таланту Артема просто нужно было найти подход и раскрыть его. Жаль, он раньше не уехал за границу. Думаю, мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране.