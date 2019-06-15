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    Божович: «Жаль, что Дзюба не уехал за границу. Он мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поговорил о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Черногорец работал с россиянином в «Ростове» и «Арсенале».

    — Вы поработали с Артемом Дзюбой в «Ростове» и «Арсенале». Как за год ему удалось стать из лавочника «Зенита» героем России?

    — Думаю, он сам принял в голове решение. Он сказал: «Хочу доказать всем». Слава богу, что доказал. Помните его гол в ворота «Порту»? У Артема всегда был талант. Думаю, с ним неправильно обходились.

    Он всегда был хорошим игроком. В «Томске» у Валерия Непомнящего, который тоже умеет работать с игроками, Дзюба раскрепостился. Именно в «Томи» он мне в первый раз понравился. Так что к таланту Артема просто нужно было найти подход и раскрыть его. Жаль, он раньше не уехал за границу. Думаю, мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране.

    • Летом Дзюба может уехать в АПЛ.
    • Нападающий – действующий чемпион России.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +545

      Genz 9 минут назад

      Ему зенит платит уже 3 года по 3 миллиона евро в год. За границей в среднем клубе ему платили бы меньше

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