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    «Реал» не будет тратить на покупку Погба более 120 миллионов

    Руководство «Реала» определило сумму, которую оно готово выделить на приобретение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Как утверждает L'Equipe, мадридцы не собираются платить за 26-летнего футболиста более 120 миллионов евро.

    По информации СМИ, английский клуб хочет выручить от продажи хавбека минимум 170 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне игрок провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

    Marca: «Реал» хочет совершить трансфер Погба до конца июня

    Manchester Evening News: «МЮ» не собирается продавать Погба этим летом

    Источник: L’Equipe

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