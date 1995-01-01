Испанец Докампо формально будет главным тренером «Рубина»

Тренерский штаб «Рубина» пополнился Эдуардо Докампо.

По информации «БИЗНЕС Online», испанский специалист будет формально главным тренером команды, так как у исполняющего обязанности Романа Шаронова нет лицензии Pro, необходимой для работы в РПЛ.

Ранее Докампо работал в академии «Рубина», а также помогал Александру Хацкевичу в сборной Белоруссии и киевском «Динамо».

Шаронов поступит на обучение на лицензию Pro осенью. После его прохождения «Рубин» заявит его в качестве главного тренера.