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    Испанец Докампо формально будет главным тренером «Рубина»

    Тренерский штаб «Рубина» пополнился Эдуардо Докампо.

    По информации «БИЗНЕС Online», испанский специалист будет формально главным тренером команды, так как у исполняющего обязанности Романа Шаронова нет лицензии Pro, необходимой для работы в РПЛ.

    Ранее Докампо работал в академии «Рубина», а также помогал Александру Хацкевичу в сборной Белоруссии и киевском «Динамо».

    Шаронов поступит на обучение на лицензию Pro осенью. После его прохождения «Рубин» заявит его в качестве главного тренера.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1037

      Фанат Рубина 7 минут назад

      будет прикольно если он потом повторит успех массимо карреры!

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