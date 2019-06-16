Аспиликуэта попрощался с Сарри: «Удачи в следующей главе, мистер»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал уход Маурицио Сарри с должности главного тренера.

16-го июня «Ювентус» объявил о назначении итальянца. За год в лондонском клубе Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

«Удачи в следующей главе, мистер. Спасибо за усердную работу, которая помогла нам насладиться той прекрасной ночью в Баку [в финале ЛЕ]», – написал защитник в твиттере.

Главным претендентом на замену Сарри считается тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард. По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович убедил экс-полузащитника клуба в подписании контракта как минимум на два года.

Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится