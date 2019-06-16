Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Аспиликуэта попрощался с Сарри: «Удачи в следующей главе, мистер»

    Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал уход Маурицио Сарри с должности главного тренера.

    16-го июня «Ювентус» объявил о назначении итальянца. За год в лондонском клубе Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

    «Удачи в следующей главе, мистер. Спасибо за усердную работу, которая помогла нам насладиться той прекрасной ночью в Баку [в финале ЛЕ]», – написал защитник в твиттере.

    Главным претендентом на замену Сарри считается тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард. По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович убедил экс-полузащитника клуба в подписании контракта как минимум на два года.

    Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится

    Источник: Твиттер Сесара Аспиликуэты

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2019 23:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru