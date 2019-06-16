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    Переход Джеко из «Ромы» в «Интер» может сорваться. Клубы еще не договорились о сумме

    В мае «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал о договоренности между «Интером» и «Ромой» по покупке нападающего Эдина Джеко.

    В начале июня сообщалось, что стоимость трансфера составит 13,5 миллионов евро.

    Согласно La Gazzetta dello Sport, переход может сорваться из-за финансовой составляющей. Римский клуб на протяжении нескольких месяцев не хочет снижать цену на 33-летнего форварда.

    • Джеко перешел в «Рому» в июле 2016-го года из «Манчестер Сити» за 11 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 40 матчах всех турниров. «Рома» заняла шестое место в таблице чемпионата.
    • Контракт форварда истекает в июне 2020 года. Цена по Transfermarkt – 14 миллионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.06.2019 22:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 июня 2019, 22:09

      Зачем Интеру сбитый летчик, видимо трансфер Наинголана ничему не научил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 > Skull_Boy 17 июня 2019, 01:19

      Наинголан и вывел Интер в лч решающим голом в последнем туре

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > rossonero666 17 июня 2019, 07:31

      Один корявый гол аутсайдеру не показатель, а то что он мешок это и так видно, раз показатели полезности с каждым сезоном все хуже и хуже

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