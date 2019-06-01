«Интер» заплатит «Роме» 13,5 миллиона за Джеко

«Интер» согласовал с «Ромой» покупку нападающего Эдина Джеко, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, сумма перехода составит 13,5 миллиона евро – на несколько миллионов меньше, чем изначальным запрос римлян. Годовая зарплата 33-летнего футболиста сборной Боснии и Герцеговины в миланском клубе составит 4 миллиона.

31-го мая «Интер» возглавил Антонио Конте. Сообщается, что итальянец интересовался Джеко еще в период работы в «Челси» (2016-2018).