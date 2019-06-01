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    «Интер» заплатит «Роме» 13,5 миллиона за Джеко

    «Интер» согласовал с «Ромой» покупку нападающего Эдина Джеко, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

    По информации источника, сумма перехода составит 13,5 миллиона евро – на несколько миллионов меньше, чем изначальным запрос римлян. Годовая зарплата 33-летнего футболиста сборной Боснии и Герцеговины в миланском клубе составит 4 миллиона.

    31-го мая «Интер» возглавил Антонио Конте. Сообщается, что итальянец интересовался Джеко еще в период работы в «Челси» (2016-2018).

    • Джеко перешел в «Рому» в июле 2016 года из «Манчестер Сити» за 11 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 40 играх всех турниров.

    Источник: Football Italia

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    01.06.2019 23:53
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