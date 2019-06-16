В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» после его назначения в «Ювентус»

Сегодня, 16-го июня, «Ювентус» представил Маурицио Сарри в качестве главного тренера.

Со стены дома специалиста в Неаполе исчезла табличка с надписью «Здесь родился командир Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, командир!»

Сарри работал с «Наполи» с 2015-го по 2018-й год. В прошлом сезоне он тренировал «Челси», с которым занял третье место в английской Премьер-лиге и выиграл Лигу Европы.

В мае «Ювентус» после пяти лет работы покинул Массимилиано Аллегри. Итальянец выиграл пять сезонов Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.

Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится