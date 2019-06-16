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    В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» после его назначения в «Ювентус»

    Сегодня, 16-го июня, «Ювентус» представил Маурицио Сарри в качестве главного тренера.

    Со стены дома специалиста в Неаполе исчезла табличка с надписью «Здесь родился командир Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, командир!»

    Сарри работал с «Наполи» с 2015-го по 2018-й год. В прошлом сезоне он тренировал «Челси», с которым занял третье место в английской Премьер-лиге и выиграл Лигу Европы.

    • В мае «Ювентус» после пяти лет работы покинул Массимилиано Аллегри. Итальянец выиграл пять сезонов Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.

    Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится

    Источник: Tuttosport

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    16.06.2019 21:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 июня 2019, 19:28

      Этого следовало ожидать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 17 июня 2019, 08:08

      Теперь Наполи обязан стать чемпионом!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      O-Z > сасас 17 июня 2019, 09:05

      Не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 июня 2019, 00:19

      Наполи и Юве не враждуют вроде, зачем так резко то?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Ubuntu 17 июня 2019, 01:46

      Ещё как . Север и юг вечная вражда. Ты не в курсе как встречали игуаина в Неаполе после перехода в ювентус ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 июня 2019, 23:28

      Честно говоря, детский сад. Это что крепостное право? Никогда этого не понимал. Человек работая или играя в клубе слелал ему много полезного. Так нпдо помнить это и уважать за это. Давайте все не будем иметь право менчть место работы?

      2
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      Рейтинг: +178

      spamo77 > Yev 16 июня 2019, 23:45

      чтобы это понять надо как минимум родиться в неаполе, гоморра сериал посмотри может что поймешь о их нравах

      0
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      Рейтинг: +178

      spamo77 > Yev 16 июня 2019, 23:46

      там ни то что тренера, там родного отца или сына убить могут

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev > spamo77 17 июня 2019, 00:46

      Ну разве это не дикость?

      1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 16 июня 2019, 22:49

      Не ожидал:/

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июня 2019, 22:22

      Ну он знал на что шёл..

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 16 июня 2019, 22:01

      хех. а какой огонь будет когда он с юве туда на матч приедет.....

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