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    «Спорт-Экспресс»: Сутормин близок к переходу в «Зенит»

    По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита».

    Ранее сообщалось, что 25-летним футболистом также интересуются «Локомотив» и «Ростов».

    • Российский хавбек – выпускник академии «Зенита».
    • В сезоне-2018/19 Сутормин провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

    Журналист Карпов: «Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов»

    «Локомотив» считается фаворитом в борьбе за Сутормина

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +152

      GSmall 1 минуту назад

      Ещё одна сломанная карьера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1249

      ухоженный крокодил 45 минут назад

      На ху.й нужен.
      Для ЛЧ не могут найти подходящих игроков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      латунный сепаратист 52 минуты назад

      зачем он зениту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9682

      sssrspartak 56 минут назад

      зенька продолжает грабить российские клубы и гнобить их на лавке!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6467

      KLIM777 > sssrspartak 55 минут назад

      что там с Ташаевым, Ломовицким и еще двумя пацанами из Чертаново?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5144

      пьяныйхоровод > KLIM777 9 минут назад

      Видимо всё отлично прогрессируют нереально в н/команде .

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