«Спорт-Экспресс»: Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Ещё одна сломанная карьера
По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита».
Ранее сообщалось, что 25-летним футболистом также интересуются «Локомотив» и «Ростов».
- Российский хавбек – выпускник академии «Зенита».
- В сезоне-2018/19 Сутормин провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.
Журналист Карпов: «Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов»
«Локомотив» считается фаворитом в борьбе за Сутормина