«Спорт-Экспресс»: Сутормин близок к переходу в «Зенит»

По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита».

Ранее сообщалось, что 25-летним футболистом также интересуются «Локомотив» и «Ростов».

Российский хавбек – выпускник академии «Зенита».

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

Журналист Карпов: «Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов»

«Локомотив» считается фаворитом в борьбе за Сутормина