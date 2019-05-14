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    «Локомотив» считается фаворитом в борьбе за Сутормина

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перейти в «Локомотив», сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, московский клуб считается фаворитом в борьбе за 25-летнего футболиста.

    Сумма трансфера может составить порядка 3 миллионов евро.

    Также на Сутормина претендует «Спартак». Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Зенит» и «Ростов».

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    14.05.2019 22:45
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      Прогресс Сутормина заметен. Совсем не случайно он попал в расширенный список сборной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +797

      Иван_Невский 15 мая, 12:27

      у кого считается ? каждый считает по своему

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 15 мая, 07:25

      а перейдет как обычно в зеню

      1
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    • ...
      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 15 мая, 00:43

      надо спасать их от лч с такими усилениями

      1
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      Рейтинг: +6459

      parevg 15 мая, 00:32

      Вчера писали про Живоглядова, сегодня про Сутормина, завтра еще кого нибудь приплетут...
      И вообще, полузащитник Локомотиву не нужен, там и так много народу, нужен хороший нападающий, а лучше пара, и правый защитник в пару к Игнатьеву, а в середине поля, даже если уйдут Фернандеш и Денисов, есть кому играть, в крайнем случае из дубля можно молодежь подтянуть.

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