«Локомотив» считается фаворитом в борьбе за Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перейти в «Локомотив», сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, московский клуб считается фаворитом в борьбе за 25-летнего футболиста.

Сумма трансфера может составить порядка 3 миллионов евро.

Также на Сутормина претендует «Спартак». Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Зенит» и «Ростов».