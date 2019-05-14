«Локомотив» считается фаворитом в борьбе за Сутормина

Прогресс Сутормина заметен. Совсем не случайно он попал в расширенный список сборной.
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перейти в «Локомотив», сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, московский клуб считается фаворитом в борьбе за 25-летнего футболиста.
Сумма трансфера может составить порядка 3 миллионов евро.
Также на Сутормина претендует «Спартак». Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Зенит» и «Ростов».
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