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    «Чемпионат»: защитник «Шахтера» Ордец может перейти в «Динамо» М

    По информации «Чемпионата», защитник «Шахтера» Иван Ордец может продолжить карьеру в московском «Динамо».

    Почти весь прошлый сезон 26-летний футболист пропустил из-за травмы, приняв участие только в двух матчах плей-офф УПЛ (в одном из них – с капитанской повязкой).

    • Контракт украинца с донецким клубом истекает этим летом.
    • Ордец – воспитанник «Шахтера». Дебютировал за основную команду в июле 2014 года.
    • Всего защитник провел за дончан 99 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
    • В составе «Шахтера» Ордец стал двукратным чемпионом Украины и трижды завоевал Кубок страны.

    Источник: «Чемпионат»

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