«Чемпионат»: защитник «Шахтера» Ордец может перейти в «Динамо» М

По информации «Чемпионата», защитник «Шахтера» Иван Ордец может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Почти весь прошлый сезон 26-летний футболист пропустил из-за травмы, приняв участие только в двух матчах плей-офф УПЛ (в одном из них – с капитанской повязкой).