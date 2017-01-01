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    Пирес: «Погба должен остаться в «МЮ». У него есть незавершенные дела в клубе»

    Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес прокомментировал ситуацию с Полем Погба.

    По ходу сезона сообщалось об интересе к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Реала». По данным ABC, 26-летний чемпион мира ради трансфера пригрозил руководству английского клуба забастовкой.

    «Погба – прекрасный игрок, но прошлый сезон для него получился очень трудным. Люди обсуждают его трансфер, потому что «МЮ» тогда потратил много денег (100 миллионов евро за переход из «Ювентуса» в июле 2017-го, рекорд на то время – прим. «Бомбардира»).

    Возможно, именно поэтому ему было сложно справиться с давлением, особенно в начале отрезка в «Юнайтед». Но я считаю, что самое главное для него сейчас – остаться в клубе.

    Это один из главных клубов мира, у него определенно есть незавершенные дела. За него отдали столько денег, потому что были уверены, что команда получит лидера», – цитирует француза Goal со ссылкой на The Mirror.

    • В 47 матчах прошлого сезона Погба забил 16 голов и отдал 11 ассистов. Сезон стал для него самым результативным в карьере по системе «гол+пас».
    • Команда Уле-Гуннара Сульшера заняла 6 место в АПЛ и вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала от «Барселоны» (0:1; 0:3).

    Источник: Goal

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