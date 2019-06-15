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    Божович – о расширении РПЛ: «Россия выдержит и 20 команд, но 18 – оптимально»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал расширение РПЛ до 18 команд. Черногорец считает такой вариант оптимальным.

    — В России за последние девять лет прекратили существование многие клубы Премьер-лиги. Но лигу сейчас хотят снова расширять до 18 команд. Правильно ли это?

    — Думаю, правильно. Россия — большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег.

    Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.

    Источник: Sport24

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