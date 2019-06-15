Божович – о расширении РПЛ: «Россия выдержит и 20 команд, но 18 – оптимально»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал расширение РПЛ до 18 команд. Черногорец считает такой вариант оптимальным.
— В России за последние девять лет прекратили существование многие клубы Премьер-лиги. Но лигу сейчас хотят снова расширять до 18 команд. Правильно ли это?
— Думаю, правильно. Россия — большая страна. Клубам нужно больше игр. Надо играть постоянно по два матча в неделю, чтобы команды, выступающие в Европе, привыкали к такому режиму. Это важно для укрепления позиций страны. Для футбола и заработка денег.
Поэтому, думаю, 18 команд — это нормально. Но надо, чтобы у клубов было стабильное финансирование. Россия может выдержать даже 20 команд в лиге. Но 18 — оптимально. Надо двигаться в направлении частного владения.
- 50-летний Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября 2018 года.
- До этого он тренировал шесть других российских клубов – «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
- Божович работает в России с 2008 года. За 11 лет он уезжал в другую страну всего один раз, чтобы с 2015 по 2017 год руководить «Црвеной Звездой».